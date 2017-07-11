Снова сильный пожар в Лондоне: кадры с места ЧП

На рынке Camden Lock Market в Лондоне произошел пожар. Популярный среди туристов рынок включает в себя более 1000 магазинов и киосков. Смотрите видео с места ЧП.

Десять пожарных бригад участвовали в ликвидации очага возгорания на крупном рынке Camden Market в Лондоне. Как сообщает РИА Новости, в настоящее время пожар уже потушен, пострадавших нет.

Пожар начался в воскресенье вечером, горели три этажа и крыша здания. С огнем боролись десять пожарных машин и более 70 пожарных. Несколько расчетов продолжают оставаться на месте инцидента, отмечается в заявлении пожарной службы в Twitter. Причины возгорания выясняются.

Camden Market является одним из туристических объектов Лондона, где размещены тысячи магазинов, баров и кафе. В 2008 году после сильного пожара большая часть рынка была закрыта на несколько месяцев.