"What a wonderful world!": козы пасутся на деревьях

Козы на деревьях — это привычная картина для Марокко. Смотрите удивительное видео, как целое семейство коз забралось на ветви одного из деревьев аргании.

Марокко единственная страна в мире, где козы из-за острой нехватки травы пасутся не на земле, а не деревьях. Козы взбираются на растущие на территории Марокко деревья аргании, где поедают листву и плоды. При этом задачей пастухов является не только перегон коз от дерева к дереву и контроль стада, но и сбор косточек из плодов аргании, которые козы выплевывают. Из них потом производят ценное аргоновое масло, используемое в косметологии и кулинарии.