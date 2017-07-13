Китайские забавы на воде

Близится седьмой сезон сериала "Игра престолов", и фанаты отмечают радостное событие как могут - например, кондитерская из Объединенных Арабских Эмиратов приготовила торт в виде Железного трона
В столичном секторе Ботаника целый стадион занят ветками, привезенными туда после апрельского снегопада.
Шри-Ланкийский военно-морской флот спас слона, заплывшего на расстояние около 16 км от северо-восточного побережья государства недалеко от города Коккилай.
Президент Молдовы Игорь Додон дал эксклюзивное интервью журналистам Sputnik.
Спиннеры действительно могут быть опасны для детей – в тех случаях, когда из них легко достать батарейку и проглотить; убедитесь, что отделение для батареек плотно закрыто.
Арбуз этим летом играет роль не только полезной и сочной ягоды, способной за несколько секунд освежить, но и... платья.
Парламент страны внес изменение в законодательство и теперь безработные женщины смогут получать пособие по материнству.
После опубликования НАТО видео о «лесных братьях» первый вице-премьер Рогозин и евродепутат Артис Пабрикс обменялись «любезностями» в Twitter.
Суд Литвы назвал поведение геев эксцентричным и не стал открывать дело о гомофобии – теперь вопросом займется ЕСПЧ.
Желающие получить гражданство Эстонии лица смогут для достижения своей цели заключать с государством договор о сотрудничестве.
Минобороны Беларуси направит приглашения всем странам, заинтересованным в наблюдениях за учениями «Запад-2017».
Вице-спикер парламента Грузии и один Георгий Вольский не исключает появления новой платформы переговоров между Тбилиси и Москвой.
В Абхазии установлены подозреваемые в совершении убийства российского туриста, а так же разбойного нападения и похищения его семьи.
Кредиторы, которым принадлежат 87% внешних обязательств терпящего крах Международного банка Азербайджана, выступили за реструктуризацию.
Правительство Армении намерено исследовать космическое пространство, в том числе Луну, но не летать на нее.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что у страны много друзей, но и немало тех, кто завидует ее богатству и мировому авторитету.
Адвокаты обвиняемого в коррупции лидера партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева просят пригласить в суд президента Кыргызстана.
МВД России планирует разработать миграционный кодекс, но сначала нужно провести ревизию миграционного законодательства.
Экспертная комиссия в Узбекистане утвердила список из 225 зарубежных фильмов, которые не рекомендуются к ввозу в страну.
Недавний визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сухум – отнюдь не дань вежливости, считают эсперты.
После опубликования НАТО видео о «лесных братьях» первый вице-премьер Рогозин и евродепутат Артис Пабрикс обменялись «любезностями» в Twitter.
Суд Литвы назвал поведение геев эксцентричным и не стал открывать дело о гомофобии – теперь вопросом займется ЕСПЧ.
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