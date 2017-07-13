Моряки спасли слона у берегов Шри-Ланки

Необычную картину увидели моряки у берегов Шри-Ланки: слона унесло течением. В спасении животного участвовали военные, спасатели, сами моряки, а также защитники дикой природы. На утопающего удалось накинуть веревки, концы которых затем закрепили на катерах.

После этого слона осторожно отбуксировали к берегу, где передали на попечение сотрудникам служб по охране животных. Зарубежные СМИ отмечают, что спасательная операция длилась почти 12 часов. На этих видеокадрах представлены самые яркие ее моменты.