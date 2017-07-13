Пожароопасный Кишинев: потенциальные очаги катастрофы

Прошло три месяца, пришла жаркая пора, но ветки до сих пор не убрали с территории, прилегающей сразу к четырем многоквартирным домам. И это при том, что в любой момент из-за какого-нибудь случайно брошенного окурка все это "добро" может вспыхнуть, а затем огонь, не ровен час, перекинется и на жилища людей.

Местные жители возмущены происходящим, и, хотя с журналистами рискуют откровенно общаться лишь единицы, ясно одно: мэрия, уверены граждане, как всегда решила избавить себя от решения судеб кишиневцев.

Отметим, что близ этой импровизированной свалки веток расположены также и общежития АО "Франзелуца" и сама фабрика этой компании.