Игра престолов: кто займет Железный трон в седьмом сезоне?

Железный трон из сериала "Игра престолов", новый сезон которого стартует в США 16 июля, поставили в парке Благовещенска. Смотрите на видео, как выглядит трон из знаменитого сериала.

Долгожданный седьмой сезон "Игры престолов" стартует на американском канале HBO через несколько дней — поклонники культового драматического сериала смогут насладится первой серией телеэпопеи 16 июля 2017 года.

Телесериал, созданный на цикле романов американского писателя Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", впервые вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Телеканал HBO продлил сериал на седьмой сезон 21 апреля 2016 года за три дня до премьеры шестого сезона.