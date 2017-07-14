Африканец, армянин и азербайджанец взорвали Рунет своей лезгинкой

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Зажигательный выпускной номер подготовили учащиеся одной из томских школ. Армянин Артем Егян, африканец Адам Земцов и азербайджанец Зульфугар Зульфугаров станцевали лезгинку и выложили видео в Рунет.

"Я армянин, у меня папа армянин, Зульфугар азербайджанец, а Адам с детства очень хорошо танцует. Поэтому кавказский танец для нас не был чем-то сверхъестественным", — рассказал Артем Егян.

Танцами никто из бывших выпускников не занимался. Лезгинку они разучивали, используя видеоуроки в интернете. Репетировали на улице, а также в актовом зале школы.

Четыре месяца репетиций обернулись громким успехом в Рунете – больше двух миллионов просмотров за месяц.