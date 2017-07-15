Женщина во время селфи разбила экспонаты на сумму 200 тысяч долларов

На арт-показе Саймона Берча в Лос-Анджелесе некая дама попыталась поместиться в определенной позе перед скульптурой, чтобы сфотографироваться.

Женщина создала свой перформанс, но испортила тот, на который явилась сама. Двести тысяч долларов — вот плата за смену формата.

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