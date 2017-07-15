Четырехлетний шахматист играет с именитыми гроссмейстерами

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Курорты Турции опасны для детей: в Молдову везут вирус Коксаки Жительница Молдовы, отправившись с ребенком на отдых в Турцию, вернулась обратно с заболевшим малышом. 3529

Киртоакэ под колпаком правосудия: на мэра есть еще дела Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ сам заговорил о других уголовных делах, в которых он фигурирует. 346