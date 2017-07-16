Крупнейшие военные учения в Румынии проходят под эгидой НАТО

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Похудеть после 40-ка: пять действенных советов Большинству женщин приходится проходить через разные этапы жизни, в том числе и неприятные: в подростковом возрасте – это борьба за чистую кожу, затем болезненные роды, за которыми следуют долгие бессонные ночи. И вот, когда казалось бы самое тяжелое позади и можно расслабиться, наступает новый этап. 481