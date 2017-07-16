На Уимблдоне зритель решил научить теннисистку, как подавать мяч

Главные темы

Открыт первый в мире секс-курорт в формате "все включено" Открыт первый в мире секс-курорт в формате "все включено" - клиентам предоставляют девушек и переводчиков, если они друг друга не поймут. 2163

Как обезопасить себя от домушника: рекомендации эксперта Бывший вице-комиссар Кишинева, ветеран МВД Владимир Коваль в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал четыре совета, которые помогут обезопасить наше жилье от вторжения воров пока мы находимся в отпуске или на даче 403