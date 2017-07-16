На Уимблдоне зритель решил научить теннисистку, как подавать мяч

Зритель вышел на корт и даже, по традиции Уимблдона, надел белую теннисную юбку.
Трибуны были в восторге и поддержали шутку.
Матч закончился позированием и смешными фотографиями.
Зритель вышел на корт и даже, по традиции Уимблдона, надел белую теннисную юбку.
Трибуны были в восторге и поддержали шутку.
Матч закончился позированием и смешными фотографиями.
В Румынии тренируются военные стран НАТО. Учения под названием Saber Guardian 2017 проходят на северо-западе страны, за ним наблюдают президент Румынии Клаус Йоханнис и Председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел.
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Сокращение населения страны привело к дефициту профессиональных кадров в Национальных вооруженных силах Латвии.
Президент Литвы встретилась с 16 молодыми людьми, которые отправятся в Иркутск, где приведут в порядок могилы ссыльных литовцев.
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