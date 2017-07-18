Дружба народов: в Тбилиси выбрали лучшие образцы армянской толмы

Ежегодный фестиваль-конкурс армянской толмы состоялся в столице Грузии во дворе кафедрального собора Сурб Геворг. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как прошел фестиваль "Толма 2017". © Sputnik/ Nicolai Kibich Рецепт выходного дня - вкуснейшая чорба, которая поразит ваших гостей

Десятки разновидностей армянской толмы были представлены на фестивале-конкурсе “Толма-2017” в столице Грузии. Лучшие образцы этого блюда определяло компетентное жюри из мастеров кулинарного искусства из Армении, которое по традиции возглавил профессиональный повар и руководитель организации "Сохранение и развитие армянских кулинарных традиций" Седрак Мамулян.

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"Такие культурные явления способствуют тому, чтобы народы сблизились. Чтобы за столом можно было и покушать, и поговорить. Издавна кухонный стол у нас был круглым. И за круглым столом, я думаю, все вопросы решаются", — сказал Седрак Мамулян в интервью Sputnik Грузия.

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Глава организации "Сохранение и развитие армянских кулинарных традиций" также сообщил, что с целью популяризации армянского культурного наследия, в 2018 году планируется провести фестивали толмы еще в ряде городов, где проживает большая армянская диаспора. Уже получено согласие на проведение таких фестивалей в Москве, Калининграде и Тюмени. Уже не в первый раз фестиваль толмы проводится и в Вашингтоне.

В Тбилиси фестиваль-конкурс армянской толмы прошел уже в пятый раз подряд. С каждым годом участие в нем принимает все больше желающих. А в Армении фестивали-конкурсы толмы — это уже давняя и популярная традиция.

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В фестивале-конкурсе армянской толмы могут принять участие все желающие. Главное — принести на суд жюри собственноручно приготовленную толму. Приветствуются импровизации, жюри учитывает не только вкусовые качества, но и форму подачи блюда и его внешний вид.