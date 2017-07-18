"Черт побери!": споткнуться и оказаться в "Бриллиантовой руке"

На самой известной улочке Ичеришехер, где с полвека назад упал герой Никулина - Семен Горбунков, открылось кафе "Бриллиантовая рука

Съемочная группа Sputnik Азербайджан уже успела оценить интерьер.

Вымощенные улочки Старого города Баку (Ичеришехер) до сих пор напоминают кадры из знаменитого фильма "Бриллиантовая рука".

Спустя годы вход в Apotheke Chikanuk стал излюбленным местом гостей города — каждый, кто приезжает в Баку, первым долгом отправляется на улицу Малая крепостная сфотографироваться, либо снять видео, импровизируя падение Никулина и Миронова с возгласами "Черт побери!".

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Спустя годы на месте той самой легендарной "аптеки" появилось кафе, идею которого более двадцати лет реализовывал житель Старого города, а точнее — двора, где контрабандисты проворачивали свою операцию с гипсом. Как рассказал сын владельца, 18-летний Агамоглан, его отец является большим поклонником фильма, поэтому к интерьеру заведения подходил особенно тщательно.

Попадая сюда, и вправду будто пересматриваешь фильм в сотый раз – стена украшена фотографиями кадров из кинокартины.

Не обошлось и без любимых героев: контрабандисты сидят у импровизированного входа в Apotheke Chikanuk, а рядом и главный герой — Юрий Никулин.

Теперь туристы заходят сюда не только на стакан чая либо перекусить, но и сфотографироваться.