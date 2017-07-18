"Черт побери!": споткнуться и оказаться в "Бриллиантовой руке"

Съемочная группа Sputnik Азербайджан уже успела оценить интерьер.
Вымощенные улочки Старого города Баку (Ичеришехер) до сих пор напоминают кадры из знаменитого фильма "Бриллиантовая рука".
Спустя годы вход в Apotheke Chikanuk стал излюбленным местом гостей города — каждый, кто приезжает в Баку, первым долгом отправляется на улицу Малая крепостная сфотографироваться, либо снять видео, импровизируя падение Никулина и Миронова с возгласами "Черт побери!".
Попадая сюда, и вправду будто пересматриваешь фильм в сотый раз – стена украшена фотографиями кадров из кинокартины.
Не обошлось и без любимых героев: контрабандисты сидят у импровизированного входа в Apotheke Chikanuk, а рядом и главный герой — Юрий Никулин.
Теперь туристы заходят сюда не только на стакан чая либо перекусить, но и сфотографироваться.