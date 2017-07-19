На видео попало смертельное падение строителей с высотки

Падение рабочих с 9 этажа строящегося здания в Бишкеке попало на видео. Очевидцы утверждают, что строители не соблюдали технику безопасности.

Двое рабочих упали с большой высоты на одном из строящихся объектов в микрорайоне "Джал" в Бишкеке. Один из них скончался на месте. Данную информацию агентству Sputnik Кыргызстан подтвердили в милиции. Второй пострадавший был госпитализирован — пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на заместителя главврача Станции скорой помощи Оксану Суглобову сообщила, что после поступления вызова, на место ЧП выехали две бригады.

"Когда медики приехали на место, один из рабочих уже скончался, второй был доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Госпитализированному 25 лет, в настоящее время он находится в реанимации. Состояние тяжелое, у него закрытые множественные переломы ребер, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей конечностей", — сообщила Суглобова.

По информации очевидцев, рабочие сорвались с девятого этажа.