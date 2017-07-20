В Кишиневе прошли митинги за и против новой избирательной системы

Митинги в поддержку и против смешанной системы выборов состоялись в Кишиневе

В четверг парламент Молдовы утвердил переход к смешанной системе голосования.

Во время голосования перед зданием парламента прошло два митинга — один в поддержку реформы избирательной системы, а другой против.

Акция в поддержку реформы прошла мирно и завершилась спустя некоторое время после принятия закона.

Противники внедрения смешанной системы после пикета у парламента переместились к зданию администрации президента. Они потребовали, чтобы президент не утверждал одобренный парламентом переход к смешанной системе выборов.