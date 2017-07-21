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Страшный взрыв разнес ресторан вместе с посетителями в Китае

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© Youtube / Chris Chiang

Момент страшного взрыва в одном из ресторанов в Китае попал на видео. Смотрите кадры очевидца с места трагедии.

Два человека погибли и более 50 пострадали в результате взрыва газа в ресторане в городе Ханчжоу в восточной провинции Китая — Чжэцзян. Взрыв был настолько мощным, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Кроме того, ранения получили пассажиры автобуса, который в момент взрыва проезжал рядом с рестораном. В настоящее время пострадавшие доставлены в больницы, 12 из них находятся в тяжелом состоянии. На месте ЧП работают пожарные и следователи.

Теги:
ресторан, взрыв, Китай
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