Поцелуй незнакомки: Путин пообщался с туристами на Арбате

Владимир Путин пообщался с группой туристов на Арбате в Москве. Смотрите на видео, как одна из прохожих поцеловала президента РФ
Сильный ливень с градом обрушился на жителей и гостей Москвы. Пока град с силой барабанил по крышам, попавшие под ливень пешеходы пытались укрыться от непогоды под навесами, возле подъездов или в магазинах
Момент страшного взрыва в одном из ресторанов в Китае попал на видео. Смотрите кадры очевидца с места трагедии.
Закон о смешанной избирательной системе утвержден в Молдове в четверг; данная инициатива была по-разному воспринята в обществе - парламент и президент республики Игорь Додон приветствуют, а непарламентская оппозиция критикует.
Молдавские депутаты завершили весенне-летнюю сессию законодательного собрания: какие важные документы одобрили в парламентарии.
Референдум по отставке мэра (примара) Кишинева Дорина Киртоакэ все-таки может состояться: первая инстанция дала добро на проведение плебисцита на местном уровне, но это решение может быть опротестовано в Апелляционной палате.
Правительство Молдовы "похудеет" - из шестнадцати министерств останется только девять ведомств, а должности вице-министров будут упразднены, их заменят госсекретари.
Общественники Латвии предлагают брать штрафы с клиентов проституток, но Госполиция уверена, что это просто загонит ночных бабочек в подполье.
Посольство России в Литве заявило о том, что политический курс Дали Грибаускайте не отвечает интересам страны.
Биометан, завод по производству которого строят в Эстонии, не сможет заменить стране природный газ из России.
Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что самое главное для Минска и Киева — не совместные контракты, а сохранение общей истории.
Знаменитой грузинской исполнительнице и Народной артистке СССР Нани Брегвадзе 21 июля исполняется 81 год.
В Москве на Новодевичьем кладбище будет установлен памятник выдающемуся российскому и абхазскому писателю Фазилю Искандеру.
Минюст России готов инициировать передачу осужденного в Азербайджане блогера Александра Лапшина на родину, в случае его обращения.
Армянский актер Ипполит Хвичия, сыгравший кепочника Кукуша в фильме «Мимино», был уверен, что Георгий Данелия снимал кино про армян.
Суд отказался смягчить наказание для экс-главы Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева.
Со следующего месяца некоторые кыргызстанские фермеры не смогут продавать мясо, молоко, фрукты и овощи даже на местных рынках.
В Таджикистане изменение климата и разрушающая сила воды становятся причиной многих катаклизмов.
В Узбекистане на продажу выставлен дом, в туалете которого три человека задохнулись фекальными газами, когда доставали смартфон владелицы.
Парламент Южной Осетии ушел на летние каникулы и не оставил не рассмотренным ни один из поступивших к ним законопроектов.
Общественники Латвии предлагают брать штрафы с клиентов проституток, но Госполиция уверена, что это просто загонит ночных бабочек в подполье.
Посольство России в Литве заявило о том, что политический курс Дали Грибаускайте не отвечает интересам страны.
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