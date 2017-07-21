Москву "атаковал" июльский град

Сильный ливень с градом обрушился на жителей и гостей Москвы в эту пятницу

В середине июля можно смело признать, что в этом году лето в Москве не задалось. Даже синоптики уже избегают делать оптимистичные прогнозы.

В пятницу жители российской столицы получили вместо жары проливной дождь с градом.