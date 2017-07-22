Сергей Лавров - о "тайной встрече" президентов России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на некоторые публикации СМИ о том, что на полях саммита G20 президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели "тайную" встречу.

Первый контакт на полях саммита G20 в Гамбурге у лидеров России и США состоялся, когда они поздоровались в ожидании начала мероприятия. Затем была официальная встреча Путина и Трампа, она длилась более двух часов. Кроме того, СМИ сообщили, что президенты якобы провели "тайную" встречу продолжительностью около часа.

"Может быть, они еще ходили вместе в туалет, это была бы четвертая (встреча)", — заявил Лавров.

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