Ураган в Тимишоаре - шокирующие кадры

Ураган в Тимишоаре привел к тому, что в этом городе пострадало людей и домов больше, чем в остальной Румынии

Напомним, в Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час.

Большая часть жертв и пострадавших — жители города Тимишоара и его окрестностей. Тимишоара — третий по величине город Румынии, расположен на западе страны.

Порывы ветра валили деревья и срывали крыши домов. Повреждены многие линии электропередач и каналы водоснабжения.

"Нас никто не предупреждал, что нас ждет такое. Прогноз погоды обещал только дождь", — сказал мэр Тимишоары Николае Робу журналистам.