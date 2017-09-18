Кадры с российско-белорусских учений "Запад-2017"

"Запад-2017" – это совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии

Сообщается, что на данный момент военные отработали вопросы управления войсками в ходе отражения нападения условного противника, а также планирования операции в нужных районах.

Также военнослужащие выполнили задачи по приведению подразделений в высшие степени боеготовности, выходу в районы сосредоточения, развертыванию пунктов управления и командных пунктов.

А воздушно-космические силы России выполнили мероприятия по прикрытию Центрального промышленного района от воздушного нападения противника с применением современных и перспективных автоматизированных систем управления войсками разных уровней.

Помимо этого, на учениях протестировали совместимость и взаимодействие средств разведки, радиоэлектронной борьбы, и ПВО ВС России и Белоруссии.