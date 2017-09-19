Учения "Запад-2017" - день четвертый

Россия и Белоруссия проводят крупнейшие за последние годы учения на западной границе

Маневры, которые приезжал контролировать лично президент Владимир Путин, вызвали опасения у соседей России и Белоруссии, прежде всего у балтийских государств.

По сообщению СМИ, вымышленные государства Лубения и Весбария решили дестабилизировать обстановку в Белоруссии и поддержали сепаратистов, которые объявили северо-западную часть страны самопровозглашенным государством Вейшнория; Белоруссия при поддержке России применила против сепаратистов армию, авиацию и флот — таков сценарий учений "Запад-2017", которые, по заявлению Минобороны России, носят сугубо оборонительный характер.

На учения также были приглашены наблюдатели из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Норвегии.

Минобороны Беларуси сообщило, что в своих действиях руководствовалось Венским документом 2011 года, который обязывает уведомлять другую сторону об учениях с участием более девяти тысяч человек.