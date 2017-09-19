Битва телохранителей в Кишиневе продолжается

Начавшиеся в воскресенье состязания телохранителей со всего мира продолжились во вторник в Кишиневе на стадионе "Динамо"

Теперь телохранители должны были обнаружить два взрывчатых вещества.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Чемпионат мира "Телохранитель-2017" впервые состоялся в Молдове 29

Впервые в Молдове состоялся Международный чемпионат среди телохранителей "Телохранитель-2017".

Ранее первая часть этих соревнований проходила в Кишиневе, на центральной площади.

Телохранители показали свое умение в вождении автомобиля, преодолении на нем препятствий, физической подготовке и т.д.

На состязание были приглашены команды из Австрии, Азербайджана, Болгарии, Беларуси, Хорватии, Китая, Израиля, Иордании, Казахстана, Латвии, Сербии, Словакии, Катара, Румынии, Молдовы, Украины и Венгрии.