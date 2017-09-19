Битва телохранителей в Кишиневе продолжается

Теперь телохранители должны были обнаружить два взрывчатых вещества.
Впервые в Молдове состоялся Международный чемпионат среди телохранителей "Телохранитель-2017".
Ранее первая часть этих соревнований проходила в Кишиневе, на центральной площади.
Телохранители показали свое умение в вождении автомобиля, преодолении на нем препятствий, физической подготовке и т.д.
На состязание были приглашены команды из Австрии, Азербайджана, Болгарии, Беларуси, Хорватии, Китая, Израиля, Иордании, Казахстана, Латвии, Сербии, Словакии, Катара, Румынии, Молдовы, Украины и Венгрии.