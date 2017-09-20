Сергей Лавров рассказал о переговорах с Рексом Тиллерсоном

Встреча — вторая за последние три дня — состоялась этой ночью. Основной темой стала Сирия. Тиллерсон согласился с тем, что запрещенная в нашей стране "Джабхат ан-Нусра" — это террористическая организация и потому подлежит уничтожению.

Помимо этого обсуждалось взаимодействие по линии военных для предотвращения конфликтов при взятии Ракки и Дэйр-эз-Зора.

Отдельно остановились на обсуждении состояния двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Главы внешнеполитических ведомств договорились сохранить механизм регулярных контактов на уровне замов.