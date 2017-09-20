Выжить и спасти – учения спасателей в Кишиневе

Международные учения "EUMOLDEX 2017" состоялись в Молдове – в них приняли участие команды из 27 стран, в том числе Молдовы, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Румынии, Украины, Грузии и Чехии

Учебная задача — на заводе по производству алкогольной продукции в Кишиневе зарегистрировали утечку химического вещества, в результате которой оказалось много пострадавших.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В Кишиневе произошла утечка химического вещества: много пострадавших

На заводе в момент происшествия находились 150 человек, которым потребовалась помощь спасателей. К счастью, речь идет не о реальной ситуации, а о ее симуляции.

Представители чрезвычайных служб провели проверку своих навыков в условиях, максимально приближенных к тем, что были бы в момент катастрофы.

Вторым испытанием для спасателей стала симуляция обрушения многоэтажного здания. На этом этапе требовалось оперативно извлечь из-под завалов в Кожушне десятки людей. С этим спасатели также успешно справились.