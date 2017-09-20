Выжить и спасти – учения спасателей в Кишиневе

Учебная задача — на заводе по производству алкогольной продукции в Кишиневе зарегистрировали утечку химического вещества, в результате которой оказалось много пострадавших.
Представители чрезвычайных служб провели проверку своих навыков в условиях, максимально приближенных к тем, что были бы в момент катастрофы.
Вторым испытанием для спасателей стала симуляция обрушения многоэтажного здания. На этом этапе требовалось оперативно извлечь из-под завалов в Кожушне десятки людей. С этим спасатели также успешно справились.