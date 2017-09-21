Как защитить права этнических меньшинств в Молдове

В четверг, 21 сентября, в 15.30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему "Проблемы языкового законодательства РМ и пути их решения".

Почему РМ до сих пор не ратифицировала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств? Почему функционирование языков в Молдове до сих пор остается болезненной темой. Почему законы в этой сфере не исполняются и, к тому же, постоянно изменяются? Кто и почему пытается выхолостить русский язык из общественной жизни страны? Эти и другие темы обсуждали эксперты.

Участники:

— доктор права Сергей МИШИН;

— руководитель Информационно-аналитического правозащитного центра при Координационном совете организаций российских соотечественников

Михаил СИДОРОВ;

— депутат парламента РМ, председатель комиссии по правам человека и межэтническим отношений Владимир ЦУРКАН.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.