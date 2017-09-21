Исполнилось предсмертное желание: Зураба Соткилава похоронят в Тбилиси

В столицу Грузии из Москвы доставили тело известного оперного певца Зураба Соткилава. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как прошла траурная церемония в тбилисском аэропорту в ночь на четверг.

© Sputnik/ Владимир Вяткин Умер оперный певец Зураб Соткилава

Тело выдающего оперного певца Зураба Соткилава на рассвете 21 сентября доставили в Тбилиси. Народный артист СССР и Грузинской ССР, солист Большого театра Зураб Соткилава ушел из жизни в Москве в понедельник, 18 сентября, в возрасте 80 лет. Быть похороненным в Грузии было последней просьбой артиста.

Гроб с телом Зураба Соткилава в Тбилисском международном аэропорту встречал почетный караул в национальных грузинских костюмах. На церемонии звучали грузинские песни в живом исполнении.

Похоронят известного оперного певца в субботу, 23 сентября, на Сабурталинском кладбище, на территории, прилегающей к церкви. Панихида в доме артиста пройдет в четверг и пятницу.