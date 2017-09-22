Видеомост к международному дню без автомобиля

22 сентября во всем мире отмечается Всемирный день без автомобиля. В этот день автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. В некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия.
Об экологической проблеме современных городов и путях их решения говорили общественные деятели в Молдове, Азербайджане, Беларуси и Кыргызстане.
Участники:
в Кишиневе:
— представитель инициативной группы "Рышкановский парк. Возрождение" (Кишинев) Ольга АНТОНОВА.
В Баку:
— руководитель Общественного объединения гуманитарной поддержки "Хаят" Азер АЛЛАХВЕРХАНОВ.
В Минске:
— председатель правления Минского велосипедного общества, сотрудник Центра экологических решений Павел ГОРБУНОВ.
В Бишкеке:
— эколог Мария КОЛЕСНИКОВА;
— директор ОО "Велосообщество" Искандер АЛИЕВ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.