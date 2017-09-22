Как выглядят скоростные поезда, запущенные между Пекином и Шанхаем

Поезд называется "Фусин", что в переводе значит "Возрождение". Скоростной состав будет курсировать между мегаполисами семь раз в день.
Компания China Railway заявила, что новый поезд — самый быстрый в мире. Он может развивать скорость до 400 км в час, при этом перевозки состав будет осуществлять на скорости не более 350 км в час. Ранее все китайские скоростные поезда курсировали со скоростью 300 км в час.
Летом были проведены успешные тестовые заезды поезда "Фусин" и было принято решение о его коммерческом использовании.
Расстояние в 1300 км поезд "Фусин" будет преодолевать ориентировочно за 4,5 часа. Большая скорость в итоге поможет составу сэкономить электроэнергию на 10%.
Высокоскоростная железная дорога между Пекином и Шанхаем — наиболее загруженная ветка в Китае. Услугами поездов здесь пользуются до 100 миллионов человек в год. Всего в Китае в настоящее время функционируют более 2700 высокоскоростных составов, страна занимает первое место в мире по этому показателю.