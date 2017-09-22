Выступление Сергея Лаврова на 72-й сессии Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил в четверг в ходе 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Смотрите на видео, о чем говорил глава российского внешнеполитического ведомства.

В своей речи Лавров не стал упоминать о размерах военного бюджета России, обвинять или угрожать каким-либо странам, а предпочел говорить об общих для всех государств-членов ООН ценностях: равноправии, международном сотрудничестве, противостоянию общим вызовам и угрозам, сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем выступлении назвал "отрадным" заявление президента США Дональда Трампа о важности соблюдения суверенитета государств. В конце своей речи глава российского МИД вспомнил о словах римского философа Сенеки о том, что "мы рождены, чтоб жить совместно".