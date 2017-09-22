Новый челлендж: водители сигналили канадцу в ответ на его просьбу

Молодой человек из Мельбурна по имени Джошуа де Лаурентис придумал новый забавный челлендж: он, стоя на обочине, характерным жестом руки просит водителей транспортных средств посигналить ему, нажав на гудок, пишет Sputnik Беларусь.
Канадец сделал подборку просьб и "ответов" и выложил записанный ролик в YouTube. На записи видно, как Джошуа отвечают велосипедист, автомобиль, трамвай, поезд и даже аэростат с дирижаблем.
"Следующий вариант — Международная космическая станция", — пошутил один из пользователей в комментариях.
За один день ролик посмотрели почти 150 тысяч человек. При этом некоторые усомнились в правдоподобности последней части видео: якобы увидеть молодого человека с воздуха на аэростате и дирижабле попросту не могли, а потому гудение подстроено.