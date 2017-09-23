Такие большие, такие беззащитные: вчера отмечали всемирный день защиты слонов

Во многих странах мира 22 сентября отмечается Всемирный день защиты слонов

Слоны являются самыми крупными сухопутными млекопитающими на планете.

Сейчас сохранилось два вида слонов: индийский слон, достигающий в высоту 2,5 метров и веса 3-5 тонн, и более крупный представитель — африканский слон, который весит 5-7 тонн, а его высота может достигать метров.

Слоны занесены в Красную книгу. Сегодня в Африке насчитывается примерно 500-600 тысяч слонов, в Азии — около 30 тысяч особей, и эти показатели постоянно снижаются.

По мнению экологов, истребление человеком слонов может привести к полному исчезновению вида уже через 30-50 лет.