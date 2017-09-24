Новый мировой рекорд: белорус сдвинул с места 19-тонный трактор

Мастер спорта по самбо и дзюдо Дмитрий Белайц сдвинул с места трактор BELARUS-3522 весом 19 тонн и протянул его почти шесть метров. Смотрите на видео, как это происходило.

Зрелищное событие произошло во время празднования Дня машиностроителя в пятницу около Минского тракторного завода, пишет Sputnik Беларусь.

Гендиректор Торгового дома "МТЗ-Сибирь", мастер спорта по самбо и дзюдо Дмитрий Белайц установил мировой рекорд. Спортсмен смог не только сдвинуть с места 19-тонный трактор BELARUS-3522, но и протянуть его 5,8 метра.

В прошлом году Дмитрий совместно с Михаилом Шивляковым установил мировой рекорд в трек-пуле мощного трактора BELARUS-4522 весом 18,5 тонн. Тогда машину протянули на 6,10 метров.