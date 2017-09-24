В Мехико помогают пострадавшим от землетрясения животным

После разрушительного землетрясения жители Мехико по-прежнему несут в центры сбора помощи продукты и вещи, медикаменты. Не обойдены вниманием и животные, которых в Мексике очень много.

Волонтеры приносят в центр потерявшихся питомцев, где им оказывают помощь и предоставляют жилье. Для них собирают собачий и кошачий корм в отдельных палатках, установленных по всему городу.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября. Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, погибли 286 человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Инженеры заявили об опасности обрушения порядка 3 тысяч зданий в Мехико.