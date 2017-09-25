Флайбордисты устроили зажигательное шоу на Волге

30 флайбордистов устроили зажигательное световое ночное шоу на Волге
Морское животное запуталось в рыболовной сети. Смотрите на видео, как отдыхающие на пляже помогли дельфину вернуться в родную стихию.
В Мехико открыли приют для пострадавших при землетрясении животных
Мастер спорта по самбо и дзюдо Дмитрий Белайц сдвинул с места трактор BELARUS-3522 весом 19 тонн и протянул его почти шесть метров. Смотрите на видео, как это происходило.
Российская подлодка "Великий Новгород" произвела пуски ракет из Средиземного моря по пунктам управления и другим объектам боевиков в Сирии.
В Кишиневе начали появляться новые дорожные указатели - стрелка, указывающая на движение прямо, - как в полиции объясняют, это нововведение.
Осень окончательно вступила в права: в период с 28 сентября по 2 октября на большей части территории Молдовы ожидаются заморозки интенсивностью до -1...-3 градусов по Цельсию.
С приходом осени резко ухудшилась аварийная обстановка на дорогах молдавской столицы.
В латвийском городе Саласпилс отметили День освобождения Красной Армией одноименного лагеря смерти.
Для стимулирования литовцев возвращаться на историческую родину власти предлагают отказывать им финансовую помощь и налаживать быт.
В городах Эстонии пройдут концерты, экскурсии, мастер-классы, образовательные программы и другие мероприятия в рамках Дней русского просвещения.
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В центре Тбилиси во время празднования свадьбы ранения холодным оружием получили четыре человека.
В результате взрыва в абхазском курортном городе Гагра пострадал один человек – он доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями.
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Как изменится ситуация на Ближнем Востоке после референдума о независимости Иракского Курдистана в материале Sputnik.
В ходе драки гражданин Казахстана убил гражданина Украины в общежитии для беженцев в немецком городе Эггеленфельд.
В Кыргызстане задержан боевик международной террористической организации, которого подозревают в планировании теракта.
Команда Таджикистана заняла первое место на первом неофициальном чемпионате мира среди посольств в России.
Индия намерена закупить уран у Узбекистана для пополнения стратегических запасов и гарантирования бесперебойной работы своих АЭС.
Первый рок-фест в Цхинвале собрал музыкантов из Южной и Северной Осетии, а также гостей из Абхазии и ДНР.
В латвийском городе Саласпилс отметили День освобождения Красной Армией одноименного лагеря смерти.
Для стимулирования литовцев возвращаться на историческую родину власти предлагают отказывать им финансовую помощь и налаживать быт.
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