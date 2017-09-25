Видеокадры Пятого Московского марафона

Пятый Московский марафон прошел в воскресенье. Забег на 42,2 километра, корпоративная эстафета и заезд на хендбайках и гоночных колясках стартовали на улице Лужники.
В Московском марафоне приняли участие 30 тысяч человек из 71 страны.
Победителем Московского марафона стал спортсмен Артем Алексеев из Уфы: он преодолел дистанцию за два часа 14 минут 15 секунд
Пятый Московский марафон прошел в воскресенье. Забег на 42,2 километра, корпоративная эстафета и заезд на хендбайках и гоночных колясках стартовали на улице Лужники.
В Московском марафоне приняли участие 30 тысяч человек из 71 страны.
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