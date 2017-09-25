Видеокадры Пятого Московского марафона

Победителем Московского марафона стал спортсмен Артем Алексеев из Уфы: он преодолел дистанцию за два часа 14 минут 15 секунд

Пятый Московский марафон прошел в воскресенье. Забег на 42,2 километра, корпоративная эстафета и заезд на хендбайках и гоночных колясках стартовали на улице Лужники.

В Московском марафоне приняли участие 30 тысяч человек из 71 страны.