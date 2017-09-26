"Музыкальное подношение": Борис Гребенщиков спел для Далай-ламы

В субботу и воскресенье Далай-лама выступил в столичном зале "Сконто" с учениями по двум основополагающим сочинениям буддизма — "Ступени созерцания" буддистского философа VIII века Камалашилы и "Краткий ламрим" тибетского проповедника Чже Цонкапы, жившего в XIII-XIV веках, сообщает Sputnik Латвия.

Сегодня состоялась более понятная для всех программа — для ищущих людей, но не столь продвинутых в буддизме. Называется она "Гармония мира не знает границ" (по строчке прекрасной песни Бориса Гребенщикова "Чай"). В диалоге с Далай-ламой участвовали сам Гребенщиков и другие представители мира культуры — театральные и кинорежиссеры, публицисты и писатели.