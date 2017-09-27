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Видеофакт: испанская модель упала в бассейн во время дефиле

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© Youtube / Miss Universe Beauty

Участница конкурса "Мисс Испания" среди студенток во время одного из дефиле упала в бассейн. Смотрите на видео кадры забавного инцидента.

Участница конкурса красоты Miss Universe Spain из провинции Касерес по имени Пилар Магро во время дефиле в коктейльных платьях поскользнулась и упала в бассейн. Она шла очень близко к воде, в момент поворота оступилась и оказалась в бассейне.

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© AP Photo / Noah K. Murray
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Видеозапись инцидента выложили на YouTube организаторы конкурса. Ролик посмотрели уже почти 14 тысяч человек.

Выбраться девушке из бассейна помогли охранники. Некоторое время после Пилар Магро пребывала явно в шоковом состоянии. В чувство ее привели другие девушки, которые подбодрили участницу конкурса аплодисментами.

Вероятно, что падение в бассейн стало для Пилар Магро роковым: она не выиграла звание "Мисс Испания" среди студенток. Титул достался девушке Софии дель Прадо из Кастильи, которая представит Испанию уже на мировом конкурсе.

Теги:
титул, мисс Испания, коктейльные платья, бассейн, дефиле, конкурса красоты, Miss Universe Spain, Пилар Магро, Испания
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