Видеофакт: испанская модель упала в бассейн во время дефиле

Участница конкурса красоты Miss Universe Spain из провинции Касерес по имени Пилар Магро во время дефиле в коктейльных платьях поскользнулась и упала в бассейн. Она шла очень близко к воде, в момент поворота оступилась и оказалась в бассейне.
Видеозапись инцидента выложили на YouTube организаторы конкурса. Ролик посмотрели уже почти 14 тысяч человек.
Выбраться девушке из бассейна помогли охранники. Некоторое время после Пилар Магро пребывала явно в шоковом состоянии. В чувство ее привели другие девушки, которые подбодрили участницу конкурса аплодисментами.
Вероятно, что падение в бассейн стало для Пилар Магро роковым: она не выиграла звание "Мисс Испания" среди студенток. Титул достался девушке Софии дель Прадо из Кастильи, которая представит Испанию уже на мировом конкурсе.