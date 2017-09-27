Видеофакт: испанская модель упала в бассейн во время дефиле

Участница конкурса "Мисс Испания" среди студенток во время одного из дефиле упала в бассейн. Смотрите на видео кадры забавного инцидента.

Участница конкурса красоты Miss Universe Spain из провинции Касерес по имени Пилар Магро во время дефиле в коктейльных платьях поскользнулась и упала в бассейн. Она шла очень близко к воде, в момент поворота оступилась и оказалась в бассейне.

© AP Photo / Noah K. Murray "Мисс Америка" - как прошел конкурс красоты 19

Видеозапись инцидента выложили на YouTube организаторы конкурса. Ролик посмотрели уже почти 14 тысяч человек.

Выбраться девушке из бассейна помогли охранники. Некоторое время после Пилар Магро пребывала явно в шоковом состоянии. В чувство ее привели другие девушки, которые подбодрили участницу конкурса аплодисментами.

Вероятно, что падение в бассейн стало для Пилар Магро роковым: она не выиграла звание "Мисс Испания" среди студенток. Титул достался девушке Софии дель Прадо из Кастильи, которая представит Испанию уже на мировом конкурсе.