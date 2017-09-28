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Акула-нянька вцепилась в живот нырящильку во Флориде

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© YouTube / Beautiful Girls

Хищница присосалась к человеку и не хотела отпускать свою "добычу" – она могла прогрызть ему живот. Смотрите на видео операцию по спасению мужчины.

Инцидент произошел в начале сентября недалеко от побережья Флориды: семеро товарищей занимались ловлей омаров. Эрвин Маккарти находился в лодке, когда его друг попросил о помощи — он подстрелил крупного окуня и ему была нужна помощь, чтобы поднять добычу, сообщает Sputnik Беларусь. 

Маккарти нырнул за окунем, застрявшим в яме, в этот момент на него набросилась усатая акула-нянька. Не без труда ему удалось подняться на поверхность, так как хищница сильно ударила его и пыталась прогрызть живот.

В лодку Маккарти попал благодаря друзьям, но акула так и не отпустила свою "добычу". Единственным способом помочь приятелю было убийство рыбы. Один из мужчин вонзил нож в голову акуле, после этого она ослабила хватку.

На животе мужчины остались следы от укуса, других повреждений он не получил. 

Отмечается, что американцу очень повезло, так как на него напал небольшой экземпляр акулы-няньки. Некоторые особи могут достигать в длину более четырех метров. Вместе с тем, эти рыбы стараются избегать встреч с человеком и очень редко совершают неспровоцированные нападения.

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Теги:
нападение акулы на человека, акула
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