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Классика русской анимации - "Каникулы Бонифация"

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© YouTube / Мультики студии Союзмультфильм

"Каникулы Бонифация" — легендарный советский мультипликационный фильм о цирковом льве и его "отпуске" в Африке

 Это третья по счету режиссерская работа Федора Хитрука: в основу сценария положена сказка чешского писателя Милоша Мацоурека "Бонифаций и его племянники". Примечательно, что внимание режиссера, который, закончив работу над "Топтыжкой", искал тему для нового фильма, привлекла фраза: "Подумать только, — удивился директор цирка, — я и забыл, что у львов тоже бывают бабушки!"

"Что-то меня задело в этом трогательном рассказе о льве, который вынужден был изображать свирепого хищника… Я не знаю, что именно, но было в этой истории что-то такое, что вдруг захватило меня, вызвало сильный отклик в моей структуре", — вспоминал режиссер Хитрук.

Сценарий, написанный Хитруком на этом материале, концептуально изменил историю, рассказанную чешским писателем. Короткая, немного грустная сказка для детей младшего и среднего школьного возраста о цирковом льве, приехавшем домой на каникулы и вместо отдыха неустанно дающем представления для своих "маленьких, потешных племянников", в фильме преобразовалась в достаточно философичный сюжет о силе Доброты и доброте Силы, удачно сочетающий при этом мягкий юмор с лиризмом.

Федор Хитрук считал этот фильм в некоторой степени автобиографичным, а образ льва Бонифация — таким, что воплотил наибольшее количество его личных черт.

Интересно, что для записи заразительного детского смеха, звучащего в фильме, на студию приглашались дети. В просмотровом зале им показывали кино без звука, дети смеялись. А их смех, записанный на пленку, вошел в фильм и стал смехом маленьких темнокожих зрителей Бонифация.

Среди наград картины — Почётный диплом на X МКФ в Корке (Ирландия) в 1965 году, Первая премия по разделу мультипликационных фильмов на II Всесоюзном кинофестивале в Киеве, Приз "Золотой Пеликан" в номинации детских фильмов на I Международном кинофестивале анимационных фильмов в Мамайе (Румыния) в 1966 году и другие.

По мнению Юрия Норштейна, которого Хитрук считал наиболее точным последователем его направления в мультипликации, "Каникулы Бонифация" можно отнести к одному из эталонных фильмов среди тех, что были сняты на "Союзмультфильме".

Источник: Sputnik Грузия.

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Теги:
"Каникулы Бонифация", Федор Хитрук
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