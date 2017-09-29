Референдум в Каталонии: вызов для Испании и Европейского Союза?

Президент России Владимир Путин прибыл накануне с рабочим визитом в Анкару. В ходе переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом политики обсудили ситуацию в Сирии и Ираке, а также итоги курдского референдума
Болельщики ФК "Манчестер Юнайтед" получили от москвичей дождевики, а фанаты ФК "Ливерпуль" - футболки.
В четверг, 28 сентября, в 13.30 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему "Презентация исследования: Анализ рынка недвижимости Республики Молдова, инфляционные цены, кризисные сценарии и правительственная программа "Первый дом".
Белоруссия изучает возможность транзита нефтепродуктов через порты РФ вместо Балтии, но будет исходить из экономической целесообразности.
Убытки литовских фермеров от ливней могут достичь 40 миллионов евро, власти готовы объявить чрезвычайное положение и обратиться за помощью к Брюсселю.
У монумента погибшим на пароме "Эстония" в Таллинне зажгли свечи памяти: 23 года назад произошло крупнейшее в Европе кораблекрушение.
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не душить в студентах "жилку вольнодумства" и вспомнил собственную молодость.
Правительство Великобритании предупредило валлийских болельщиков об отсутствии в Тбилиси общественных туалетов и призвало не нарушать местные законы.
Президент Приднестровья Вадим Красносельский примет участие в праздновании годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Вооруженные силы Азербайджана и Турции - единое целое, и они готовы оказать помощь друг другу, заявил глава турецкого оборонного ведомства.
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева предложила взять пример с армянской образовательной системы и преподавать в школах шахматы.
Сервера сразу нескольких банков Казахстана подверглись хакерской атаке, специалисты принимают меры, чтобы гарантировать безопасность счетов.
Немецкие туристы совершают трип по Великому Шелковому пути на автобусе со спальнями и кухней, стоимость путешествия – 4 тысячи долларов.
Школа при Минобороны РФ в Душанбе первой из российских учебных заведений за рубежом присоединилась к военно-патриотическому движению "Юнармия".
Ташкентский государственный юридический университет и Школа права Бостонского колледжа подписали меморандум о взаимопонимании.
Северная Осетия вошла в число регионов России с наибольшим удельным весом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Белоруссия изучает возможность транзита нефтепродуктов через порты РФ вместо Балтии, но будет исходить из экономической целесообразности.
Убытки литовских фермеров от ливней могут достичь 40 миллионов евро, власти готовы объявить чрезвычайное положение и обратиться за помощью к Брюсселю.
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