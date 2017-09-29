Най, ария и орган в католическом костеле Кишинева

Народный артист Молдовы, кавалер орденов "Слава труда" и Почета Ион Захария выступил вместе со своей ученицей, 15-летней флейтисткой Анастасией Ротарь в Кишиневе

Они исполнили музыкально-драматическое произведение Иона Захарии "Mierla", посвященное нелегкой доле жителей Молдовы, уезжающих за рубеж, а также — межнациональному единству всех народов, населяющих нашу страну.

В концерте также примяли участие народный артист Молдовы Константин Москович, заслуженная артистка Молдовы Лилия Шоломей и ансамбль Concertino.

Местом проведения концерта стал католический костел молдавской столицы. станет произведение. Проект воплощается в жизнь благодаря спонсорству итальянской компании Halidon.