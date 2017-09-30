Концерн "Калашников" показал летающий мотоцикл

Концерн "Калашников" презентовал прототип летающего мотоцикла или пассажирского коптера. Аппарат способен поднять в воздух взрослого человека
В сети начал распространяться ролик, на котором двухлетняя девочка ворует попкорн у британского принца Гарри. Видео было записано на международном спортивном состязании для военных-инвалидов "Игры непобежденных".
Машид Мазуж опоздала на свой американский рейс и во время ожидания другого сняла ролик, который стал хитом интернета. Смотрите на видео, что устроила автор видео.
Народный артист Молдовы, кавалер орденов "Слава труда" и Почета Ион Захария выступил вместе со своей ученицей, 15-летней флейтисткой Анастасией Ротарь в Кишиневе
Молдавские пожарные готовы к самым неожиданным ситуациям и выездам – на этот раз им предстояло спасти четвероногого друга, оказавшегося наверху 30-метрового тополя.
Грандиозное авиашоу в аэропорту Кишинева - десятки тысяч людей смогли насладиться выступлениями парашютистов, показательными полетами молдавских и румынских асов, а также выставкой специализированной авиатехники.
Гимн Кишинева и София Ротару - видео советского периода "гуляет" по интернету.
Sputnik попросил самого известного врача-кардиохирурга дать советы, которым должны следовать люди, чтобы их сердца оставались здоровыми.
Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.
Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.
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Грузия вошла в тройку лучших в рейтинге "Отборные идеи винных путешествий для этой осени" портала Skyscanner.
Акция "Бессмертный полк" пройдет в пяти городах Абхазии 30 сентября, в День Победы в Отечественной войне народа республики.
Директор Отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепа США по Европе и Азии Алисиа Эллисон приехала с визитом в Азербайджан.
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Обстановка на границе Таджикистана с Афганистаном крайне напряженная, заявил посол России на конференции, посвященной борьбе с терроризмом.
Федерацию футбола Узбекистана ждут масштабные реформы: глава организации представил программу развития спорта на 2018-2022 годы.
В Северной Осетии завершился капитальный ремонт 10-километрового участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ".
Почему рижское "Динамо" проигрывает вчистую, хотя год назад игроки брали очки почти в каждом матче, попытался разобраться Sputnik Латвия.
Мину времен Второй мировой войны нашли в одном из главных туристических мест литовской столицы – на горе Гедиминаса.
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