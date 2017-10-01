Производственная травма: Мэрилин Мэнсон госпитализирован со сцены

Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) — американский рок-музыкант, художник и бывший музыкальный журналист, основатель и бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson пострадал во время сольного концерта в Нью-Йорке.
Выступления музыканта всегда были богаты на визуальные эффекты и перформансы, носящие неоднозначный и порой двусмысленный характер. Но на концерте в Нью-Йорке страсть к эффектам довела исполнителя до госпиталя.
На видео видно, как во время исполнения Sweet Dreams, после спецэффекта со вспыхнувшими софитами на музыканта упала декорация в форме двух больших пистолетов. Музыканты еще 20 секунд играли, пока на помощь к солисту спешила охрана. Несколько минут потребовалось для того, чтобы вытащить Мэнсона из-под нее, затем певца положили на носилки и унесли.
BREAKING NEWS: Marilyn Manson rushed to hospital after being crushed by a massive stage prop. pic.twitter.com/ptDuHjnuqE— Pop Crave (@PopCrave) 1 октября 2017 г.
Зрители вначале приняли происходящее за очередной спецэффект, но когда они поняли, что происходящее правда, раздались крики ужаса.
This is reportedly the stage prop that fell on Marilyn Manson pic.twitter.com/rK2cLQr53m— Steve Lookner (@lookner) 1 октября 2017 г.
Данных о возможных травмах исполнителя пока не поступало. Следующий концерт Мэнсона должен пройти 2 октября в Бостоне, о его отмене пока ничего не сообщалось.
Инцидент произошел за несколько дней до того, как он выпустит свой 10-й студийный альбом Heaven Upside Down.