Марафон в Кишиневе – в команде Sputnik свой рекордсмен

Порядка 17 тысяч человек принимали участие в Кишиневском международном марафоне, прошедшем в выходные в молдавской столице. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выставило свою команду в составе шести человек.

Руководитель пресс-службы и PR Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Александра Черняк, которая уже принимала участие в различных марафонских дистанциях, на этот раз вышла на старт полумарафона. Ей удалось улучшить свой личный рекорд на 15 минут. Она завершила дистанцию десятой в категории участниц 35-39 лет. Согласно официальным данным организаторов, финишную черту она пересекла через 2 часа 3 минуты 10 секунд.

Международным информационным партнером выступило Информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

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