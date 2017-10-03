Видео драки рефери и тренера по боксу собрало просмотры в Сети

Боксер и его тренер после проигрыша решили выместить обиду на судье. В четвертьфинале Кубка казахстанской федерации бокса Рахат и Ерик Маржикпаевы нанесли рефери несколько сильных ударов в живот и голову

Общественник и независимый экономист Рахим Ошакбаев разместил скандальное видео в сети.

"Забавное видео с Кубка федерации бокса Казахстана. Похоже, что тренер из Астаны, недовольный результатами судейства, пытался вместе со своим боксером избить рефери. Они забыли, что Бокс — это спорт джентльменов", — написал Ошакбаев.

Представитель КФБ и координатор соревнований в Казахстане Болат Абдрахманов намерен провести тщательное расследование инцидента.

Он пообещал дисквалифицировать тренера и спортсмена. Тренерский совет и Бюро исполнительного комитета будут решать, на какой срок их отстранить от соревнований.

Рефери признался, что негодование тренера можно понять, но поступок нельзя оставлять безнаказанным.