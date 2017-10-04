Заготовка на зиму: варенье из черной бузины

Изысканным лакомством для зимних чаепитий всегда считалось варенье из черной бузины

Варенье из бузины – вкусная, легкая в приготовлении, а главное — полезная заготовка, утверждает домохозяйка Хураман Зейналова из Гахского района Азербайджана.

"Бузина черная – лечебное растение. Ягоды полезны при простудных заболеваниях и при проблемах с желудком. К тому же, варенье из нее — отличное лакомство", — говорит хозяйка, которую цитирует Sputnik Азербайджан.

Рецепт прост: на килограмм ягод — килограмм сахара. Отделяем ягоды от веточек, промываем и откидываем на дуршлаг, чтоб стекла жидкость. Далее засыпаем сахаром, перемешиваем и оставляем настаиваться примерно на два часа. Когда ягоды дадут сок, ставим варить на медленном огне, постоянно перемешивая.

Готовое варенье должно отличаться красно-черным цветом и быть густым.

Приятного аппетита!