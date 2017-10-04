В Кишиневе прошел третий фестиваль "Olympic EcoFest 2017"

В спортивно-экологическом фестивале, который состоялся в столице Молдовы 30 сентября 2017 года, приняли участие несколько тысяч любителей активного образа жизни самых разных возрастов.

Olimpic Eco Fest призван продвигать спорт в чистой окружающей среде, заявил журналистам председатель Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Программа второго Olympic EcoFest стала более обширной

Спортивные состязания по традиции начались с забега вокруг озера в парке Валя Морилор. В нем приняли участие все желающие. После забега гости фестиваля насладились красочным зрелищем — водными видами спорта, которые начались с открытия регаты Golden canoe. В пляжной зоне парка прошли турниры по волейболу, мини-футболу и бадминтону. Кроме того, были представлены боевые виды спорта такие, например, как тхэквондо и бокс.

Отдельную программу организаторы подготовили детям и подросткам. Для учащихся младших классов был оборудован олимпийский городок, для гимназистов — веселые старты. А старшеклассники попробовали себя в командных играх.

Помимо спортивных мероприятий был организован ярд-сейл с продажей сувениров из экологически-чистых материалов, а также лекции о вкусной и здоровой пище.

Организатор спортивно-экологического фестиваля "Olympic EcoFest 2017" — Национальный олимпийский комитет Молдовы. Международным информационным партнером выступило Информационное агентство и радио Sputnik Молдова.