Обломки и пепелище: что происходит на месте крушения Ан-28 под Алматы

Самолет малой авиации Ан-28 3 октября потерпел крушение в 28 километрах от Алматы. Воздушное судно выполняло полет по маршруту Алматы — Шымкент. Всего на борту самолета было пять человек, в том числе командир Геннадий Цой, второй пилот Евгений Кутафин, техник Бейшибек Ахматбаев и два медработника. Ни одному из них не удалось выжить.

Врачами, погибшими в результате крушения самолета санавиации под Алматы, оказались акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Талгат Патсаев и врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Жанибек Артыкбаев. Они летели в Шымкент, чтобы оказать помощь роженице.