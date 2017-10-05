Расширенное заседание временной комиссии по защите суверенитета РФ

В Совете Федерации РФ проходит в четверг, 5 октября, расширенное заседание рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ

В Совете Федерации РФ проходит в четверг, 5 октября, расширенное заседание рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ.

Тема встречи: "Деятельность правительства США в отношении российских СМИ и американских СМИ на территории России в контексте защиты российского суверенитета и предотвращения вмешательства извне во внутренние дела РФ".



Ранее сообщалось, что в Москве высказались за ограничение деятельности американских СМИ на территории России.